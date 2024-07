Joanna Krupa coraz częściej przyjeżdża do Polski. Modelka nie tylko uczestniczy w nagraniach programu „Top Model”, ale także pojawia się na różnych imprezach, na których zawsze świetnie wygląda.

Okazuje się, że jurorka musiała dostosować swój styl do tego, jaki panuje na polskich salonach! Krupa twierdzi bowiem, że nasze gwiazdy na wszystkich imprezach są bardzo eleganckie, czego nie można powiedzieć o celebrytach w Hollywood.

- W Los Angeles, jeśli nie są to gala rozdania Oscarów, czy Złotych Globów i nie ma dużego czerwonego dywanu, to gwiazdy chodzą ubrane bardziej casual. Zaś w Polsce zawsze obowiązuje elegancja. Obojętnie jaka to impreza, zawsze w Polsce wszyscy troszczą się o to, by się ładnie ubrać- zdradziła w rozmowie z „Faktem” Joanna Krupa.

Wygląda więc na to, że modelka tylko w Polsce może pochwalić się swoimi eleganckimi sukniami!

