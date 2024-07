Na ten wywiad czekali wszyscy. Joanna Krupa w nowej "Vivie!" opowiada o rozstaniu z mężem, Romainem. Pada mnóstwo naprawdę mocnych cytatów. Znana modelka odnosi się do plotek, które narosły wokół jej rozwodu, a także mówi o tym, jak przeżywa całą tą sytuację.

Joanna Krupa udzieliła bardzo szczerego wywiadu w "Vivie!". Gwiazda pierwszy raz tak szczerze opowiada o tym, dlaczego rozstała się z mężem i jak zareagowała na jego... telefoniczną prośbę o rozwód. Jak zapewnił Romain, powodem takiej decyzji nie jest jednak inna kobieta:

Mieliśmy swoje plany - kariera, potem dzieci. Pamiętasz? Mówiłam ci, że zamroziłam swoje jajeczka, żeby nie martwić się upływającym czasem, bo przecież biologia ma swoje prawa. Wszystko było fantastycznie. Do końca listopada byliśmy razem, później pojechałam na finał programu "Top Model". Wróciłam do Los Angeles, a Romain przyjechał z Miami niedługo przed świętami. Chcieliśmy, jak zawsze, wybrać się w góry, spotkać się z rodziną, wynająć tam dom i pobyć razem. Jednak on zachowywał się inaczej niż zwykle. To nie był Romek, którego znałam przez 10 lat. Myślałam, że jest zmęczony, że coś się dzieje u niego, gorzej się czuje. Kiedy jednak pojechał na zajęcia z jujitsu, zaczęłam analizować sytuację i napisałam SMS, pytając, czy jest jakaś inna kobieta. Zadzwonił: „Nie ma innej kobiety, ale chcę rozwodu”. Słuchawka wypadła mi z ręki, myślałam, że zemdleję. Nigdy przecież między nami nie było takich rozmów, że się rozejdziemy, że weźmiemy rozwód… - mówi Joanna Krupa w VIVIE!