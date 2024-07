Od jutra do kiosków trafi specjalne wakacyjne wydanie magazynu "Viva! Piękna na lato". Na okładce pojawiła się bardzo wakacyjna Joanna Koroniewska. Aktorka pokazała się topless na tle oceanu. Widzimy, że ma doskonałą figurę i płaski brzuch. W środku pisma znajdziemy wywiad, w którym gwiazda zdradza wszystkie sekrety swojej urody.

Reklama

W numerze znajdziemy również szereg porad dotyczących tego jak dobrze wyglądać na plaży. Co zrobić by mieć seksowną pupę, piękne piersi oraz idealne nogi? Ponadto styliści magazynu przygotowali przegląd najmodniejszych letnich akcesoriów i wakacyjnych gadżetów, a także radzą jak dobrać kostium kąpielowy do figury czy zrobić modny neonowy makijaż.

Magazyn "Viva! Piękna na lato" dostępny od jutro w kioskach za jedyne 5,99 złotych

Reklama

Joanna Koroniewska bez makijażu za kulisami sesji dla magazynu "Uroda":