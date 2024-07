Joanna Jędrzejczyk jest zachwycona Anną Lewandowską! Sześciokrotna mistrzyni świata w tajskim boksie bardzo docenia karierę trenerki oraz jej koleżanki po fachu, Ewy Chodakowskiej. Joanna Jędrzejczyk powiedziała w rozmowie z Party.pl, że pomimo, że Anna Lewandowska nosi nazwisko po mężu to ciężko na to pracuje:

Jest bardzo mądrą dietetyczką, bardzo fajnie prowadzi Roberta i kilku innych piłkarzy. Jesteśmy w kontakcie. To jest niesamowite, bo Ania Lewandowska ma nazwisko po mężu, ale ta dziewczyna zrobiła swoją karierę i oddaje jej ogromny szacunek. Podziwiam Anię i tak samo Roberta za jego sukcesy, ale podziwiam ich za to, że są wspaniałymi ludźmi przede wszystkim, bardzo normalnymi i za to ich cenię.