Joanna Jabłczyńska debiutuje na kartach kalendarza Dżentelmeni! Podglądamy ją podczas sesji zdjęciowej. Aktorka pojawiła się w niezwykłym towarzystwie. :)

To jest dżentelmen, który towarzyszy mi prawie wszędzie - mówi Oliwierowi Janiakowi o... swoim psie Mecenasie w krótkim wywiadzie. A jaka jest dla niej definicja prawdziwego dżentelmena? - Bardzo doceniam otwieranie drzwi kobiecie, zabieranie ciężkich rzeczy i obdarowywanie kwiatami - dodaje aktorka.

A jaka będzie 10. edycja kalendarza Dżentelmeni?

Gwiazdy w Kalendarzu Dżentelmeni 2016

Nieprzypadkowo jubileuszowa edycja kalendarza ma podtytuł „Wszystko co najważniejsze w życiu”. Zdjęcia opowiadają o intymnych momentach ważnych dla bohaterów, o bliskich im ludziach, o miejscach, które kochają. Przenosi do ich bezpiecznego świata. Do ich prywatnych relacji. Pokazuje międzyludzką energię.

Blisko czterdzieści osobowości pojawi się na kartach tej szczególnej edycji. Aktorów, dziennikarzy, muzyków, sportowców. Oprócz Joanny jest wielu innych debiutantów: Wojciech Mann i Krzysztof Materna, Ewa Chodakowska z mężem, Blowek i Stuu youtuberzy, Patrycja Markowska i Grzegorz Markowski. Będą też Paweł Małaszyński z żoną w bardzo intymnej odsłonie oraz Justyna Steczkowska z mężem Maciejem Myszkowskim. Wielu muzyków: Andrzej Piaseczny, Igor Herbut z grupy LemON. A także „nawróceni do dżentelmeństwa” - Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Oraz Skubas, Smolik i Kev Fox, „kwitnąca” i to dosłownie Magda Mołek, Marcin Prokop. I jak zwykle - niemal stali bohaterowie projektu czyli Piotr Adamczyk, Kuba Wesołowski, Maciej Zakościelny. A to zaledwie część z licznego grona bohaterów, którzy się pojawią.

Kalendarz w sprzedaży (w drogeriach Rossman, sklepach CCC i salonach Sony Center) już od 1 grudnia, a złotówka z każdego egzemplarza trafi do fundacji wybranych przez bohaterów. Do tej pory dla potrzebujących uzbierano aż 8 mln zł!

Myślicie, że to fajny prezent pod choinkę?



