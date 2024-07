Joanna Horodyńska oceniła stylizację Alicji Bachledy-Curuś z premiery filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Stylistka ostro skrytykowała look aktorki. Alicja tego wieczoru miała na sobie białą bluzeczkę i tiulową spódniczkę. To właśnie dół kreacji, kojarzący się ze strojami baletnic, nie spodobał się Joannie Horodyńskiej. Alicji dostało się za tę kreację.

To jest historia pokazania klasy C w Los Angeles, czerwony dywan, ścianka. Jakieś takie podrzędne imprezy, które wiesz, że też dzieją się w LA. Czy ona chce nam pokazać tym ten wielki świat, przepraszam? Czy ona chce z siebie jakąś nastolatkę, blogerkę robić? Nie jest to dobra stylizacja. widać, że Alicja korzysta z porad stylisty, który kompletnie nie wie jak ją poprowadzić więc ja proponuję wrócić do minimalizmu, który kiedyś stosowała - powiedziała Joanna Horodyńska w ostatnim odcinku programu "Gwiazdy na dywaniku".