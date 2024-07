Joanna Horodyńska o Ewelinie Lisowskiej:

Niemiecka łyżwiarka w dzień upalnego lata?! Ogrodniczki pożyczone od działkowicza i graficzny top plus "łyżwy". To nie na moje nerwy. Ewelina przyzwyczaiła nas do stylu pin-up girl przełamanego sportowymi, rockowymi niuansami. Interesując miks. Pasował do jej charakteru. A teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Kuse ogrodniczki z butami zdeformowały figurę. Fale włosów rzucone na ramiona zakryły szyję. Może to zwyczajnie miało być brzydkie? Ot, taki przekaz...?