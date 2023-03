W środę, 5 października w Warszawie, odbyła się uroczysta premiera filmu "Ania". Wydarzenie zostało zaplanowane dokładnie w 8. rocznicę śmierci aktorki i przyciągnęło mnóstwo znanych postaci ze świata show-biznesu. Nie mogło zabraknąć przyjaciela zmarłej gwiazdy, Andrzeja Piasecznego, czy Katarzyny Bujakiewicz - serdecznej koleżanki Anny Przybylskiej. Kto jeszcze pojawił się na premierze? Zobaczcie zdjęcia! Premiera filmu o Annie Przybylskiej. Gwiazdy na czerwonym dywanie i najbliżsi zmarłej aktorki Fani Anny Przybylskiej długo czekali na ten moment - w końcu do kin trafi film dokumentalny o zmarłej aktorce, zatytułowany po prostu "Ania". Na dwa dni przed oficjalnym pojawieniem się filmu w kinach odbyła się uroczysta premiera produkcji. Kto pojawił się na wydarzeniu? Oczywiście nie mogło zabraknąć najbliższej rodziny zmarłej gwiazdy - Jarosław Bieniuk, Oliwia Bieniuk i Szymon Bieniuk zapozowali dla fotoreporterów podczas premiery filmu "Ania" . Zobacz także: Do sieci trafił fragment filmu o Annie Przybylskiej. Katarzyna Bujakiewicz płacze wspominając przyjaciółkę Na premierze filmu "Ania" oczywiście pojawiła się również mama zmarłej aktorki, która także cierpliwie pozowała dla paparazzi. Krystyna Przybylska obdarowała fotoreporterów szczerym uśmiechem, a nawet przesyłała buziaki. Zobacz także: Anna Przybylska miała męża przed związkiem z Jarosławem Bieniukiem. Nie wystąpił w filmie "Ania" Krystyna Przybylska również chętnie zapozowała do zdjęcia z Sylwią Grzeszczak . Jak wiadomo, to właśnie Sylwia wykonuje utwór promujący film "Ania", który nosi tytuł "O nich, o Tobie". Kto jeszcze pojawił się na premierze filmu o Annie Przybylskiej? To m.in. Andrzej Piaseczny, Edyta Herbuś, Katarzyna Bujakiewicz czy Agustin Egurrola. Zobaczcie...