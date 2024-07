1 z 10

To lato zdecydowanie należy do Honoraty Skarbek - młoda piosenkarka wylansowała przebój wakacji z singlem "Nie Powiem Jak", występowała też z sukcesami na wszystkich dużych festiwalach muzycznych w Polsce. Jest też jedną z najpopularniejszych gwiazd na Instagramie.

Wokalistka jednak nie zwalnia tempa i szykuje się do premiery trzeciego singla z płyty "Million". Utwór "Insomnia" w nowej, specjalnie zremiksowanej wersji, już niebawem trafi do rozgłośni radiowych, a kilka dni temu Honey kręciła do niego wyjątkowy i kolorowy teledysk. Podobnie jak w przypadku jej poprzednich produkcji, Honorata sama napisała teledysk i wymyśliła scenografię oraz swoje stylizacje. A te są wyjątkowe, bo zobaczymy ją w kilku odsłonach, m.in. wystylizowaną na żywą lalkę Barbie!



Na planie pełniłam wszystkie z możliwych funkcji: modelka, piosenkarka, stylistka, scenarzysta, reżyser, operator kamery, scenograf itp. Jestem totalnie nakręcona jak zaczynam jakiś projekt i wszyscy patrzyli się na mnie z szeroko otwartymi oczami, że angażuję się w każdy najmniejszy szczegół. Urzekło mnie kilka projektów ekipy, z którą zdecydowałam się współpracować, także z wielkim zniecierpliwieniem i stresem czekam na mój wstępny montaż, który mam dostać już za tydzień. Na szczęście miałam możliwość kontrolowania wszystkiego i bardzo się cieszę, że nikt nie szarpał mnie za włosy za rządzenie się wszystkim czym się dało, ale kiedy w grę wchodzi moja praca, wizerunek i przekaz, który chce uzyskać, nie przebieram w środkach - napisała o pracy na planie na swoim blogu www.honorata-skarbek.com

