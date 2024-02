Już od lat Ewa Drzyzga jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN. Wcześniej widzowie kojarzyli ją przede wszystkim z głośnego talk-show „Rozmowy w toku”. Obecnie prezenterka prowadzi „Dzień dobry TVN”. Choć jest bardzo medialną osobą, strzeże swojej prywatności. Fani interesują się przede wszystkim życiem osobistym gwiazdy. Pierwsze małżeństwo Ewy Drzyzgi szybko okazało się pomyłką. Wszystko zmieniło się, gdy poznała cenionego dziennikarza.

Reklama

Ewa Drzyzga odkryła miłość z Marcinem Borowskim

Ponad dwadzieścia lat temu do krakowskiej redakcji RMF FM trafił Marcin Borowski. Wcześniej, do 1997 roku pracował w Radiu Eska. Został zastępcą dyrektora informacji, a także nowym kolegą Ewy Drzyzgi. Relacja między dziennikarzami jednak szybko wyszła poza pracę. Para pobrała się w 2004 roku. Uroczystość odbyła się z dala od mediów, a wśród gości większość stanowili przyjaciele i rodzina.

Zobacz także: "Zaczyna się". Doda gasi Ewę Drzyzgę w "DDTVN". Poszło o miłość i dzieci

Ewa Drzyzga Pawel Wodzynski/East News

Dwie dekady później małżonkowie nadal dbają o swoją prywatność. O swojej relacji nie rozmawiają z mediami, nie pozują też razem na ściankach, raczej stronią od branżowych imprez. Choć dzisiaj te pojęcia często się mieszają, Ewa Drzyzga i Marcin Borowski zaznaczają, że są dziennikarzami, nie celebrytami.

Nie chcę wychodzić z moją prywatnością do świata. Rozmawiałam z ponad 25 tysiącami ludzi, który mieli w sobie taką potrzebę. Ja nie muszę dokładać do tego swojej historii. Mnie zależy na słuchaniu tych ludzi, a nie mówieniu o sobie. Zwłaszcza że to nie jest tylko moja historia, ale w grę wchodzi osoba trzecia. To trzeba też uszanować – mówiła Ewa Drzyzga na łamach Gali.

28.08.2023 Warszawa Spotkanie z prowadzacymi Dzien Dobry TVN w nowym studiu

fot Adam Jankowski/REPORTER

n/z: Ewa Drzyzga, Marcin Prokop ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Ukochany prowadzącej „Dzień dobry TVN” później przez piętnaście lat pracował jako producent takich programów jak „Uwaga TVN”. Do dzisiaj pracuje w RMF Classic. W rozgłośni odpowiada za poranny przegląd prasy.

Zobacz także

W okresie pandemii do mediów trafiły doniesienia o kryzysie, które mocno zaskoczyły internautów. Tabloidy rozpisywały się o konfliktach, zapowiadały rozwód. Ewa Drzyzga i Marcin Borowski konsekwentnie milczeli. Do czasu.

Ewa Drzyzga ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W końcu małżeństwo powiedziało „dość” i opublikowało oświadczenie. W komunikacie dziennikarze zaapelowali, by media przestały kłamać na temat ich związku. Co ciekawe, dodali, że nie zamierzają odnosić się do plotek.

W ostatnim czasie ukazały się publikacje zawierające nieprawdziwe informacje dotyczące naszego życia prywatnego. Konsekwentnie przez wszystkie lata naszej pracy zatrzymywaliśmy informacje dotyczące sfery osobistej dla nas i chcemy, żeby tak pozostało. Nie zamierzamy komentować jakichkolwiek doniesień i domysłów na ten temat. Prosimy o uszanowanie prawa do prywatności naszej i naszych bliskich – oświadczyli.

Doniesienia o kryzysie w małżeństwie nie miały wiele wspólnego z prawdą. Ewa Drzyzga i Marcin Borowski nie tylko tworzą szczęśliwy związek, ale także są dumnymi rodzicami dwóch chłopaków: Stanisława (19 lat) i Ignacego (17 lat). Gdy kariera dziennikarki TVN przechodziła rozkwit, prezenterka nie miała dużo czasu dla rodziny. Nieocenionym wsparciem okazał się jej mąż.

Ewa Drzyzga MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Wtedy Marcin tak naprawdę był sam. Nawet gdy byliśmy w domu, ja ślęczałam przy komputerze. I nie chodzi o godziny, które poświęcałam pracy, ale o zaangażowanie w nią – napisała w swojej książce.

Kiedy urodził się Staszek, nie spałam jedenaście miesięcy, a gdy pojawił się Ignacy, drugie tyle – dodała.

Co jeszcze wiemy o Marcinie Borowskim? Z pewnością ma do siebie sporo dystansu i uwielbia pracę w radiu.

Ewa Drzyzga Pawel Wodzynski/East News

Odkąd porzucił plan utrzymywania się z reklam kosmetyków do włosów, pracuje w mediach. Ponieważ lubi mieszać – także style i gatunki, to w radiu RMF Classic zajmuje się gazetami. Jest fanem poniedziałków i porannego wstawania. No i litery G – jak Gierymski, Górecki i góralskie dowcipy – czytamy na stronie RMF Classic.

Zobacz także: Od lat związany z TVP, teraz prowadzi "Pytanie na śniadanie". Kim jest Tomasz Tylicki?

Reklama

Choć Ewa Drzyzga i Marcin Borowski niechętnie dzielą się informacjami na swój temat, to widać, że mąż prowadzącej „Dzień dobry TVN” wspiera ją na każdym kroku. Możemy też sądzić, że para świetnie się dobrała pod względem podejścia do show-biznesu i rozpoznawalności.