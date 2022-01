Jessica Ziółek pokazała zupełnie nową twarz na Instagramie! 

Jessica Ziółek i piłkarz Arkadiusz Milik już nie są razem. Znana celebrytka zmieniła swój status na Facebooku na ''wolny''. Informację o rozstaniu potwierdził także ''Pudelek''. Nic nie wskazywało na to, że para planuje się rozstać. Jeszcze w październiku dumna narzeczona wstawiła zdjęcie Milika z boiska i opisała je słowem ''Mój''. Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik nie są już razem Ta informacja jest zaskakująca, ale faktycznie po ostatnim zdjęciu Milika na Instagramie celebrytki, próżno szukać kolejnych wspólnych zdjęć pary. Jessica fotografowała się sama, nawet na zdjęciu przy choince pozowała sama. Czy to oznacza, że para od jakiegoś czasu już nie jest ze sobą? Przypomnijmy, że Arkadiusz Milik jest napastnikiem zespołu SSC Napoli, para na co dzień mieszka we Włoszech w malowniczym Neapolu. Jednak ostatnio dla Milika nie był to najlepszy czas. Piłkarz został odsunięty od składu i nie miał szans na grę na boisku. W tym niesprzyjającym okresie mógł liczyć na wsparcie ukochanej dziewczyny. Co poszło nie tak, że para podjęła decyzję o rozstaniu? Z kolei dociekliwi fani Ziółek od pewnego już czasu spodziewali się informacji o rozstaniu. Arkadiusz Milik spędzał bowiem sylwestra we Włoszech, a jego ukochana w Polsce. Brak wspólnych zdjęć także wzbudził niepokój fanów. Jeszcze dziś pojawiła się informacja, że Milik chce zakończyć transfer z Napoli, są plany, żeby przeszedł do francuskiego zespołu Marsylii. Może to właśnie kolejna przeprowadzka podzieliła parę? Zobacz także: Piękna willa w Neapolu z widokiem na raj. Tak mieszka Arek Milik z dziewczyną Jessicą Ziółek! ZDJĘCIA Jessica przeżyła wspaniałą metamorfozę. Schudła 9 kg. Jak tłumaczyła, dużo ćwiczyła,...