Wczoraj w warsawskich Złotych Tarasach odbyła się premiera bluzy projektu Jessiki Mercedes, która stała się częścią kolekcji River Island i trafiła do sklepów sieciówki na całym świecie. W Polsce kosztować będzie 169 złotych. Blogerka wystąpiła oczywiście w zaprojektowanej przez siebie bluzie, do której dobrała bardzo krótkie szorty śmiało eksponujące nogi. Na prezentacji pojawiły się fanki Jessiki, z którymi chętnie robiła sobie zdjęcia i odpowiadała na nurtujące pytania. Spotkanie to jest tylko przedsmakiem wielkiej imprezy, którą Mercedes wyprawia już dzisiaj.

Tak Jessica Mercedes prezentowała się na premierze swojej bluzy. Skusicie się na zakup?