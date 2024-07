Jessica Mercedes pochwaliła się, co jadła na walentynkowej kolacji u Wojciecha Modesta Amaro! Blogerka wybrała się do ekskluzywnej restauracji ze swoim ukochanym. Za kolację tam zapłaciła aż 990 złotych! Co zakochani mieli przyjemność skosztować? Romantyczny posiłek składał się z 8 dań, które z pewnością smakowały fantastycznie. Jessica Mercedes tymi daniami pochwaliła się na Snapchacie. Trzeba przyznać, że porcje były naprawdę malutkie, a potrawy wyszukane. Pierwsze danie, jakie zaserwowano blogerce i jej chłopakowi to efektownie podany kawior. Następnie zakochani mogli rozkoszować się smakowicie wyglądającą ostrygą. Potem podano jeszcze 6 innych dań, które z pewnością były równie smaczne i pięknie prezentowały się na talerzu. Na zakończenie romantycznej kolacji w Atelier Amaro, które jako jedyna restauracja w Polsce otrzymało gwiazdkę Michelin, Wojciech Modest Amaro podarował parze pralinki w starannie zapakowane w białe pudełeczko. Czy taka kolacja była warta prawie 1000 złotych?

Pierwsze danie na kolacji walentynkowej Jessiki Mercedes

Na drugie danie parze zaserwowano efektownie podaną ostrygę

A na koniec słodki podarunek od szefa kuchni :)