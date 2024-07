Jessica Alba kilka miesięcy temu urodziła drugie dziecko, jednak już w dwa miesiące po porodzie nie było widać, że w ogóle kiedykolwiek była w ciąży. Wczoraj pojawiła się na "A Promise Of Beauty And Brilliance Golden Globe Awards Event" w czarnej skórzanej sukience. Skóra to hit tej zimy, jednak ta sukienka pochodzi z najnowszej wiosennej kolekcji Valentino. Jak widać skóra zadomowiła się dość dobrze w modzie i nie zamierza nas opuszczać przez kolejny sezon.

Tiulowe rękawy sukienki nadają jej lżejszy charakter, warto też zwrócić także uwagę na dół kreacji uszyty z falban, wygląda to bardzo ciekawie biorąc pod uwagę skórę, z której został zrobiony.

Całość Alba uzupełniła zieloną kopertówką od Valentino i butami Sergio Rossi. Naszym zdaniem z innym dodatkami ta kreacja wyglądałaby dużo lepiej. A wy, co byście w niej zmieniły?

