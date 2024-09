Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych, że przez jego nieuwagę doszło do poważnego zdarzenia. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w obszernym wpisie wszystko wyjaśnił i zdradził, jak do tego doszło!

Jerzy Owsiak już od lat pomaga innym i od ponad 30 lat organizuje zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Celem założonej przez niego fundacji jest m.in. wsparcie i wyposażenie szpitali. W poniedziałek wieczór, 9 września Owsiak dodał na swoim profilu w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym wyznał, że uległ poważnemu wypadkowi i musiał skorzystać z fachowej pomocy lekarzy. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wpisie podkreślił, że do zdarzenia doszło, przez "jego głupotę" i "dał się ponieść rutynie".

Jerzy Owsiak podzielił się z fanami przykrym zajściem, które mogło się skończyć o wiele poważniej.

W dramatycznej sytuacji Owsiakowi pomogło to, że znał podstawowe zasady pierwszej pomocy. Jak przyznał, nie obeszło się jednak bez operacji.

Szok. Ból, ale także nawyk, którego się od lat uczę na prowadzonych przez nas kursach pierwszej pomocy. Wołam o ręcznik, owijam mocno rękę, a to nie było w centrum Warszawy. Szybki telefon na pogotowie i pierwszy plus, bo przyjadą. Adrenalina powoduje, że ból idzie gdzieś obok i szukasz wyjścia z sytuacji. Super ratownicy opatrują ranę, teraz juz zawodowo, a my później pędzimy do Otwocka, szpitala im. Grucy. To szpital, który w 'kościach' super się realizuje i pracuje tam mnóstwo naszego sprzętu.

- dodał.