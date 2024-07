Za nami 25.finał WOŚP. W tym roku finał akcji był pokazywany w stacji TVN, ponieważ TVP wycofało się z organizacji imprezy. Jurek Owsiak na specjalnie zorganizowanej konferencji powiedział o tym jak w porównaniu z poprzednim rokiem wypadła akcja. Przy okazji wypowiedział się na temat decyzji TVP o wyłączeniu się z WOŚP-u i o sytuacjach, kiedy dziennikarze TVP specjalnie unikali tematu WOŚP-u. (Zobacz też: Szefowa "Wiadomości" tłumaczy, dlaczego TVP nie mówiło o WOŚP. Internauci oburzeni jej słowami!)

Oglądalność na antenach TVN była dwa razy większa, niż w poprzednich latach. Transmisję "światełka do nieba" oglądało 3 mln 800 tys. widzów (dodatkowo z badań Nielsen Audience Measurement wynika, że WOŚP w TVN oglądało średnio 1,3 mln widzów.) - poinformował szef WOŚP Jerzy Owsiak. - Szkoda, że tego nie pokazywaliście. Mówię to jako płatnik abonamentu za telewizję - zwrócił się do TVP. - Jestem zażenowany, że Telewizja Polska zrezygnowała z pokazywania tego wydarzenia, bo to wydarzenie obywatelskie - dodał ostro Owsiak.