Była przesłodkim dzieckiem. Jennifer Lopez pochwaliła się zdjęciem z dzieciństwa. A to dlatego, że dzisiaj wokalistka obchodzi 46. urodziny! Czy ktoś by powiedział, że Lopez ma tyle lat? My z pewnością nie! Jest piekielnie seksowną czterdziestką, która uwielbia prowokować skąpymi strojami przez co ma kłopoty w Maroku. A jak zaczynała?

Jennifer urodziła się w Castle Hill, dzielnicy Nowego Jorku. Jej rodzina pochodzi z Portoryko. Z początku J.Lo robiła karierę jako tancerka, należała też do grupy tanecznej Janet Jackson, z której odeszła w 1993 roku. Powód? Zawsze pragnęła być aktorką!

Jennifer Lopez obchodzi 46. urodziny

Grała w filmach, serialach, ale główną rolę dostała dopiero w Selenie z 1997 roku. Była też pierwszą latynoską, która dostała milion dolarów za rolę! W biograficznym filmie o popularnej meksykańskiej wokalistce, która została zastrzelona przez swoją księgową J Lo śpiewała też jej przeboje. Wtedy zainteresował się nią przemysł muzyczny. Debiutancki album Jennifer Lopez On the 6 wydała 1 lipca 1999 roku. Od tej pory Lopez jest znana najbardziej z porywających do tańca piosenek i... krągłej pupy.

Bo to nie Kim Kardashian zapoczątkowała modę na eksponowanie tej części ciała :) - tylko właśnie Jennifer Lopez!

Zobaczcie zdjęcie z dzieciństwa J Lo. I posłuchacie pierwszego światowego hitu piosenkarki. Kto nadal lubi "If You Had My Love"? Ręka do góry! :)

