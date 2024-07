Kika tygodni temu swoją premierę miał nowy singiel Jennifer Lopez nagrany w duecie z Pitbullem. Gwiazda postanowiła go promować, tym co poza głosem ma najlepsze, a mianowicie kształtną pupą. Już sama okładka przykuwała uwagę. Przypomnijmy: Jennifer Lopez nagrała nowy hit. Promuje go zgrabną pupą

Dziś premierę miał teledysk do utworu "Booty", nakręcony wraz z Iggy Azaleą. Tekst opowiada o niczym innym, jak o dużej pupie, a klip w stu procentach oddaje jego klimat. W ponad 4-minutowym filmiku mamy okazję zobaczyć największy walor Jennifer z każdej możliwej strony, przez co muzyka schodzi na drugi plan. Jedno jest pewne - tak seksownego klipu dawno nie widzieliśmy.

Cel został osiągnięty, o tym wideo mówi cały świat.

