W życiu Jennifer Lopez ostatnio sporo się dzieje - zarówno w kwestiach zawodowych, jak również prywatnych. Gwiazda promuje właśnie swój najnowszy album, a kilka dni temu wystąpiła na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii. Wcześniej spekulowano, że do występu nie dojdzie, ponieważ wokalistka przeżywa ciężkie chwile w związku z rozstaniem z dużo młodszym od siebie chłopakiem.

Casper Smart nie był wierny swojej partnerce i jeśli wierzyć doniesieniom amerykańskich mediów, zdradzał ją z transseksualnymi modelkami. Znajomość z nimi zaczynała się niewinnie, od wymiany nagich zdjęć. Kiedy jedno z nich trafiło do sieci, Jennifer nie miała wątpliwości, że czas zakończyć tę znajomość. W wywiadzie dla magazynu "Billboard" opowiedziała o tym jak czuje się chwilę po zerwaniu.



Nie czuję, że muszę cokolwiek udowadniać. Wszystko się u mnie zmieniło. Musiałam zrobić gruntowne porządki w swojej duszy i uzmysłowiłam sobie wiele rzeczy na temat miłości. Teraz czuję się silniejsza i myślę, że lepsza. Nie wiem, co będę robić w ciągu następnych miesiącach. Naprawdę nie mam pojęcia. I to jest OK. I to jest fajne, bo cokolwiek się wydarzy, jestem na to gotowa. - czytamy.