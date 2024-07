1 z 6

Wokół Jennifer Lawrence zrobiło się gorąco przy okazji premiery filmu "Igrzyska śmierci", a później wtedy, kiedy dostała Oscara za rolę w filmie "Poradnik pozytywnego myślenia". Wzięta aktorka niestety zaliczyła także małą wpadkę, kiedy do sieci wyciekły jej nagie zdjęcia.

Mimo to Dior ponownie zaprosił gwiazdę do swojej kampanii. Francuski dom mody i Lawrence współpracują od 2013 roku, a teraz Amerykanka pojawiła się w kolejnej reklamie zatytułowanej "Be Dior". Na przepięknych zdjęciach gwiazda pozuje ze skórzanymi torebkami przed obiektywem Paola Roversi. Ze swoją subtelną urodą i wdziękiem idealnie wpasowuje się w klimat zdjęć. Na pewno przyciągnie do butików wiele klientek.

