Nigdy wcześniej nie byłam aż tak szczęśliwa - wyznała na łamach amerykańskiego magazynu "Stars" Jennifer Aniston. Aktorka już wkrótce spełni swoje marzenie o macierzyństwie i zostanie mamą. Jakby tego było mało, Jennifer od razu urodzi bliźniaki. Jeśli wierzyć doniesieniom magazynu, Aniston od kilku miesięcy była poddawana intensywnej kuracji hormonalnej. Co oznaczałoby, że ciąża jest wynikiem zapłodnienia in vitro.



Bez względu na to jak doszło do zapłodnienia, dla samej zainteresowanej najważniejszy jest fakt. Jennifer od lat powtarzała w wywiadach, że marzy o dziecku. I to nie jednym, a kilku. Gwiazda chciałaby mieć wesołą rodzinkę, z którą udawałaby się na wakacje i trenowała sporty. Na pewno bliźniacy są dobrym wstępem do spełnienia wszystkich marzeń na raz. W wychowaniu dzieci Aniston pomoże partner, Justin Theroux.

