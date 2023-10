Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na IsntaStories zareagowała na pytanie o wózek dla kolejnego dziecka, a jej komentarz wywołał lawinę spekulacji. Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, czy żona Pawła Bodziannego urodzi bliźniaki. Ciężarna żona rolnika zareagowała i zdradziła, jaka jest prawda.

Marta Paszkin już wkrótce po raz trzeci zostanie mamą. Będzie to jej drugie dziecko ze związku z Pawłem Bodziannym, z którym poznała się w programie "Rolnik szuka żony". O tym, że była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki jest w ciąży fani dowiedzieli się zaledwie kilka tygodni temu. Ostatnio Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się ciążową sesją, ale do tej pory nie zdradziła płci maleństwa.

Co ciekawe, teraz Marta Paszkin podczas relacji na InstaStories odpowiadała na pytania fanów i w pewnym momencie wyznała, że potrzebuje wózka dwuosobowego!

Internauci od razu zwrócili uwagę na wyznanie byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony". Chwilę później pojawiło się pytanie, czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny czekają na narodziny bliźniaków.

Dostałam pytanie czy spodziewamy się bliźniaków bo podwójny wózek. No nie, Adaś jeszcze potrzebuje wózka. A propos tych bliźniaków to nie poszliśmy przed weselem sprawdzić bo ja się bałam właśnie, że będą bliźniaki. Ja wiem, to jest szczęście, ale na weselu to już w ogóle bym się nie bawiła

zdradziła Marta