Łukasz Jemioł jest zachwycony postawą Małgorzaty Rozenek. Znany projekt podczas wernisażu odważnych zdjęć Mateusza Stankiewicza, które promowały jego najnowszą, walentynkową kolekcję "FIRST LOVE SECOND SEX", zdradził nam, że zna wiele par, które swoje związki rozpoczęły od... seksu. Łukasz Jemioł w rozmowie z nami skomentował odważne wyznanie gwiazdy TVN, która nie ukrywa, że jej związek z Radosławem Majdanem również tak się rozpoczął. Co więcej, Małgorzata Rozenek jest jedną z tych gwiazd, które nie boją się poruszać tematu seksu nawet ze swoimi dziećmi. Ostatnio żona Radosława Majdana w jednym z wywiadów przyznała, że w jej domu nie ma tematów tabu.

Reklama

Posłuchajcie co o Małgorzacie Rozenek powiedział nam Łukasz Jemioł!

Więcej: Co Rozenek robi, kiedy Majdan śpi?! To ZDJĘCIE mówi wszystko!

Zobacz także

Zobacz także: Jak rozmową rozwiązać konflikt w związku?

Reklama

Łukasz Jemioł o Małgorzacie Rozenek.