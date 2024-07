Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska nie są już razem? Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska byli parą przez ponad pół roku. Spędzili razem ostatnie wakacje, dzieci Jarosława polubiły jego dziewczynę. Martyna Gliwińska i Jarosław znali się od dawna, ale dopiero w zeszłym roku wywiązała się między nimi głębsza więź. Oboje nie komentowali swojego związku, ale Martyna spędzała dużo czasu również z dziećmi Bieniuka i wyglądało na to, że świetnie się czują w jej towarzystwie. Teraz pojawiły się plotki, że para się rozstała. Niektórzy twierdzą, że Jarosław i Martyna zakończyli swój związek w ostatnich miesiącach ubiegłego roku.

Związek Jarka i Martyny to przeszłość. Rozstali się w zgodzie, są szanse na to, że do siebie wrócą - twierdzi znajoma Bieniuka.