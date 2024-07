Najważniejsza impreza w branży filmowej czyli rozdanie Oscarów, za nami. W tym roku nie zabrakło momentów które z pewnością na długo zostaną zapamiętane nie tylko przez widzów na całym świecie, ale również przez same gwiazdy biorące udział w wydarzeniu. Za wszystkie najzabawniejsze sytuacje wieczory odpowiedzialna była prowadząca Ellen DeGeneres, która stanęła na wysokości zadania jako gospodyni wieczoru.

Podczas ceremonii nie zabrakło również wzruszających i bardziej poważnych sytuacji. Jedną z nich z pewnością było przemówienie Jareda Leto, który odebrał statuetkę za najlepszą męską rolę drugoplanową. Podczas tradycyjnych podziękowań aktor odniósł się do aktualnej sytuacji panującej na Ukrainie:

Dla wszystkich marzycieli na całym świecie, którzy to oglądają. W miejscach takich jak Ukraina i Wenezuela. Chcę wam powiedzieć: jesteśmy z wami. Walczycie o to, by wasze marzenia się spełniły, by dokonać niemożliwego. Myślimy o was dzisiaj.