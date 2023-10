Met Gala to prawdziwe święto mody, a gwiazdy i w tym roku tłumnie pojawiły się na tzw. modowych Oscarach i dumnie prezentowały swoje stylizacje. W tym roku jedną z najlepiej ubranych gwiazd okazała się Jennifer Lopez, a kto zaskoczył oryginalną stylizacją na granicy wpadki? Emocje zapewnili m.in Jared Leto, Lil Nas X, Erykah Badu czy Alex Newell. Zobaczcie zdjęcia!

Najdziwniejsze kreacje na Met Gala 2023

Tegoroczna Met Gala 2023 odbyła się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, a motywem przewodnim był temat "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty". Gwiazdy potraktowały to wydarzenie bardzo poważnie i okazało się, że oprócz zdjęcia projektanta, które pojawiło się na ogromnym trenie, nie zabrakło też motywu Choupette, wyjątkowej kotki Karla Lagerfelda. W przebraniu kotki pojawił się Jared Leto. Gwiazdor wyglądał naprawdę spektakularnie i czule witał się z gwiazdami, dopiero po jakimś czasie zdradzając swoją tożsamość. Ciekawy pomysł na przebranie?

David Fisher/Shutterstock

Ogromnym zaskoczeniem na gali była Lil Nas X, który wspiął się na wyżyny kreatywności i na Met Gala 2023 pojawił się cały pokryty srebrną farbą z tysiącami pereł. Raper na czerwonym dywanie wystąpił jedynie w bieliźnie i masce z pereł. Ta stylizacja ma szansę przejść do historii?

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Stylizacją w bieli zaskoczyła też Erykah Badu. Gwiazda nie szczędziła biżuterii, a jej twarz była niemal całkowicie zakryta.

Rex Features/East News

Na klasyczną czerń postawiła Alex Newell, ale jej kapelusz zwraca uwagę. Tylko spójrzcie...

JAMIE MCCARTHY/Getty AFP/East News

Alton Mason z kolei zaskoczył ciekawą wariancją na temat mody ślubnej.

JAMIE MCCARTHY/Getty AFP/East News

Ciekawy zestaw zaprezentowała też Janelle Monae. Biało-czarna stylizacja przypomina niemal baśniowy look.

Evan Agostini/Invision/East News