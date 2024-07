Nie jest tajemnicą, że życie muzyków rockowych w trasie to nie tylko koncerty, ale i mocno zakrapiane imprezy - w końcu hasło "sex, drugs and rock'n'roll" nie wzięło się znikąd. Muszą jednak uważać, bo szaleństwa mogą mieć swoją cenę, czasem naprawdę wysoką. Przypomnijmy: Czesław Mozil przez opinię alkoholika stracił luksusy

Teraz na celowniku internautów znalazł się lider Lady Pank, Janusz Panasewicz. Zespół występował ostatnio w Tarnobrzegu w ramach "Lata z Radiem", dając niemal godzinny koncert. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pod zapisem wideo z występu Lady Pank posypało się mnóstwo komentarzy zarzucających Panasewiczowi, że wyszedł na scenę pijany. Internauci tradycyjnie już nie przebierali w słowach.



- Zero profesjonalizmu, sorry, ale w pracy się nie pije.

- KOCHAM LADY PANK I JEST MI WSTYD ZA TO CO ZROBIŁ PANAS TYM BARDZIEJ ŻE BĘDZIE TO MIAŁO KONSEKWENCJE.



- Masakra są przecież śmieszni a do tego naćpani

- Rozumiem, że lubi uprawiać hedonizm, ale wyjście w takim stanie do ludzi to brak szacunku....