Kilka lat temu Czesław Mozil był niszowym artystą, który miała za sobą ogromną liczbę fanów. Wokalistka nie pojawiał się w mediach, niewiele wiedzieliśmy o jego życiu prywatnym. Wszystko zmieniło się kiedy dostał propozycję udziału w polskiej edycji programu "X Factor", gdzie jest jurorem od pierwszej edycji. Od tamtej pory nie przestaje nas zaskakiwać swoimi wypowiedziami i zachowaniem.

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Czesław opowiedział o kulisach swojej sławy, problemach z alkoholem i życiu celebrytów w Polsce. Zaprzecza już na początku wywiadu, że jest celebrytą. Zdaniem muzyka życie gwiazd nie jest tak różowe jak podają media:

Kilka miesięcy temu głośno było o przygodach muzyka z alkoholem. Teraz, jak twierdzi nie pije bo nie ma czasu, a ostatni raz miał alkohol w ustach w styczniu. Żali się również, że nie może liczyć na darmowe auto jak większość gwiazd, ponieważ nie ma dobrej opinii na mieście.

Nie mogę dużo pić, bo gram koncerty w całej Polsce - ponad sto rocznie i poruszam się samochodem. Na Facebooku mam ponad 500 tys. lajków i ponieważ ciągle jestem w trasie, to często pojawiają się tam zdjęcia mojego samochodu. Ale firma motoryzacyjna prędzej da samochód jakiejś celebrytce, która nie robi nic, pewnie częściej porusza się po mieście taksówką niż własnym autem - żali się Mozil

Zapytany o nową płytę zdradził, że ukaże się ona jesienią. Nie będzie to jednak materiał jakiego spodziewają się wszyscy:

We wrześniu wydaję pierwszą część "Księgi emigrantów" ze swoim zespołem Czesław Śpiewa. To będzie trylogia o losach emigrantów. Pewnie mnie Polonia przegoni. Najgorsi Polacy, jakich w życiu spotkałem - rasiści, homofoby - należą do Polonii.