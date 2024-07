Choć do startu kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie zostały ponad dwa miesiące, w mediach krążą już nazwiska celebrytów, których prawdopodobnie zobaczymy na parkiecie. Okazało się jednak, że nie wszystkie zaproszone do udziału w show gwiazdy mają ochotę w nim wystąpić. Przypomnijmy: "Taniec z Gwiazdami" chce Cleo. Donatan podjął decyzję za nią

Reklama

Dziś pojawiło się kolejne nazwisko i tym razem to naprawdę zaskakująca propozycja. Tygodnik "Na Żywo" donosi bowiem, że w "TzG" wystąpi Jan Mela. Niepełnosprawny zdobywca dwóch biegunów podobno długo się wahał nad przyjęciem propozycji Polsatu, ale wstępne treningi z Magdą Soszyńską przekonały go, że może to być naprawdę ciekawe wyzwanie.



Absolutnie go to wciągnęło. Sprawnie poradził sobie ze wszystkimi ograniczeniami. Podszedł do zajęć jak sportowiec, potraktował je wyczynowo. I postanowił, że weźmie udział w show. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem nie tylko jego sprawności i hartu ducha, ale także sympatycznego sposobu bycia. Po prostu nas urzekł - zdradza w rozmowie z tygodnikiem osoba związana z programem.

Jeśli faktycznie dojdzie do występu Jana Meli w "TzG" - będziecie mu kibicować?

Zobacz: Polsat szuka już gwiazd do nowej edycji "TzG". Mają pierwszą kandydatkę

Zobacz także

Reklama

Tak wyglądał finał ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami":