Książka Jana Kuronia „Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia” pnie się w górę na listach bestsellerów! Syn znanego kucharza Macieja i wnuk legendarnego polityka Jacka Kuronia zdecydował się wydać ją na fali nowego trendu – niemarnowania jedzenia.

Autor jest dziś kucharzem, ale jeszcze kilka lat temu zastanawiał się, co chce w życiu robić? Czy pójść w ślady znanego dziadka czy ojca? Kuchnia zwyciężyła! O tym jak wyglądała jego droga do gotowania opowiada wywiadzie dla „Party”.

Interesowała mnie polityka. Chciałem działać, ale to zmieniło się po śmierci dziadka. Już jako dziecko byłem świadomy, z jakiej rodziny pochodzę. Dziadek był skupiony na polityce, a ojciec starał się od niej uciekać, dlatego wymyślił sobie gotowanie. Kiedy człowiek kocha gotować, to nie chodzi do pracy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ja zacząłem swoją przygodę od bycia asystentem taty. Jeździłem z nim na pokazy, podglądałem go, słuchałem i tak zdobyłem ogromną wiedzę. Po jego śmierci uznałem, że nie wolno mi tego zmarnować – przyznaje Jan Kuroń.