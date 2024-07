Ona jest na językach całej Europy! Mowa o Jamali, reprezentantce Ukrainy, która wygrała Eurowizję 2016 z utworem "1944" opowiadającym o historii jej prababci Nazelchan, która w 1944 roku była deportowana z Krymu przez władze sowieckie:

"1944" to historia mojej prababci Nazelchan. W 1944 była ona deportowana z Krymu przez władze sowieckie, podobnie jak niemal wszyscy Tatarzy. Babcię wywieziono z Kuczuk Uzeń – to niewielka wieś na Krymie. Wywieziono ją do Azji Środkowej z pięciorgiem dzieci. Prababcia opowiadała mi o tym, jak wieziono ich w towarowych wagonach bez jedzenia, bez wody w zaduchu. Ludzie umierali. Tym mocniejszym, udawało się przeżyć, słabsi po prostu umierali – zwłaszcza dzieci i starcy - tłumaczyła Jamala w Polskim Radiu.