Ewelina Taraszkiewicz komentuje ciążę Pauliny Rzeźniczak. Wspomina o sprawach sądowych

Wygląda na to, że internauci mieli nosa co do Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. Fani już od jakiegoś czasu sugerowali w komentarzach, że para może spodziewać się dziecka. Jak na razie piłkarz i jego żona nie potwierdzili tych doniesień, ale zrobiły to za nich byłe partnerki gwiazdora. Najpierw Magdalena Stępień przyznała, że już od dłuższego czasu zna obecną sytuację swojego ex. Teraz pojawił się komentarz Eweliny Taraszkiewicz, z którą Jakub Rzeźniczak ma córkę.

Ewelina Taraszkiewicz komentuje doniesienia o ciąży Pauliny Rzeźniczak

Bardzo możliwe, że już niedługo w mediach społecznościowych pojawi się radosna nowina, na którą czekało wielu internautów. Niedawno Magdalena Stępień potwierdziła ciążę żony Jakuba Rzeźniczaka. Celebrytka przyznała, że wie o tym od dłuższego czasu i poprosiła, by więcej nie pytano ją o informacje związane z byłym partnerem. Teraz w sieci pojawił się komentarz Eweliny Taraszkiewicz, z którą piłkarz spotykał się, gdy był w związku małżeńskim z Edytą Zając. Dawna kochanka sportowca urodziła jego córkę. Jednak gwiazdor nie utrzymuje z nią kontaktu.

W rozmowie z serwisem Plotek.pl Ewelina Taraszkiewicz powiedziała, że wie o ciąży Pauliny Rzeźniczak. Podobnie jak Magdalena Stępień zaznaczyła, że nie interesują ją życie Jakuba Rzeźniczaka. Dodała natomiast, że skupia się na doprowadzeniu do końca rozpraw sądowych. Warto przypomnieć, że prawniczka pozwała piłkarza i jego żonę o naruszenie dóbr osobistych.

Ta informacja była mi znana również od jakiegoś czasu. Nie obchodzi mnie ich życie. Koncentruję się na zakończeniu wszystkich spraw sądowych, które się już toczą i zaczynają toczyć — powiedziała Ewelina Taraszkiewicz na łamach portalu Plotek.pl.

Obecnie fani gratulują parze, choć w mediach społecznościowych nie pojawił się jeszcze oficjalny wpis z radosną nowiną. Natomiast Jakub Rzeźniczak odpowiedział na komentarz o ciąży swojej żony. Niewykluczone, że niedługo gwiazdy same o wszystkim opowiedzą.

Już od pewnego czasu fani podejrzewają, że Paulina Rzeźniczak jest w ciąży. Nagranie, które pojawiło się na Instagramie żony piłkarza, jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół małżeństwa. Myślicie, że Jakub Rzeźniczak skomentuje zamieszanie?