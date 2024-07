Mało kto wie, ale drugą po muzyce pasją Andrzeja Piasecznego jest motoryzacja. Okazuje się, że gwiazdor lubi inwestować pieniądze w nowe auta, najchętniej zabytkowe. W rozmowie z dwutygodnikiem "Grazia", Piaseczny powiedział jakie fury trzyma w swoim garażu. Jak wiadomo, w jego zawodzie - ciągłych rozjazdach, wygoda i dobry sprzęt są na wagę złota.

- Najczęściej jeżdżę Lexusem RX. Ten samochód to komfort i bezpieczeństwo. Jeżdżę też Audi A5 o sportowym zacięciu, mam stare BMW trójkę z 1991 roku., klekota bez dachu, którego uwielbiam. I ukochanego Chevroleta Camaro z 1977 roku.

Z naszych wyliczeń wynika, że na te wszystkie auta Piaseczny wydał ok. 700 000 złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że Kuba Wojewódzki na swoje lamborghini wydał "tylko" 1 milion, to wciąż mało. A może to bardziej rozsądne zakupy? W końcu lepiej mieć cztery auta w garażu niż jedno :)

Oto kolekcja Piasecznego (kolejność zdjęć według wypowiedzi):