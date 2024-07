Kto jak kto, ale Magda Gessler wie jak przyciągnąć tłumy do restauracji. Restauratorka z powodzeniem prowadzi kilka ekskluzywnych miejsc z dobrym jedzeniem, a do tego odmienia losy prywatnych restauracji w programie "Kuchenne rewolucje". Receptą na sukces jest perfekcyjny smak i wiedza na temat tego, co Polacy lubią najbardziej jeść. Jak się okazuje, często popełniamy jednak wady żywieniowe.

W rozmowie z "Show" Magda wymieniła kilka negatywnych przyzwyczajeń Polaków:

- Jesteśmy potwornie przepieprzeni! Nadużywamy przypraw, pewnie z przyzwyczajenia, bo w czasie komuny wszystko było zamrożone i bez smaku. Przelewanie makaronu zimną wodą, przewracanie mięsa na patelni po tysiąc razy. Oj, mogłabym wymieniać w nieskończoność. Dodałabym do tego jeszcze pizzę i kebaba, bo to przecież dużo tanio.

Ciekawe czy Magda jako pokolenie komuny też jest "przepieprzona"?

