Agnieszka Chylińska to bezsprzecznie jedna z najlepszych polskich wokalistek i osobowości telewizyjnych. Swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła dokładnie 20 lat temu jako wokalistka rockowego zespołu O.N.A. Po dziewięciu latach zdecydowała się odejść z grupy i założyć własną formację Chylińska, efektem czego był album o tym samym tytule. To wlaśnie działalność we wspomnianych grupach przypadła na okres największego buntu gwiazdy. Wszyscy pamiętamy jej pamiętne słowa do nauczycieli, wypowiedziane podczas rozdania Fryderyków.

Największą przemianę artystki, jeśli chodzi o wygląd notuje się na rok 2008, kiedy została jurorką programu "Mam talent". Dziś trwają przygotowania do kolejnej edycji, a ona jest przewodniczącą składu jurorskiego. W 2009 roku zdecydowała się na rozpoczęcie solowej kariery, a wydany przez nią album "Modern Rocking" spotkał się z mieszanymi opiniami wśród słuchaczy, którzy nie mogli pogodzić się z przemianą wokalistki w gwiazdę pop.

Muzyka to nie jedyna pasja Agnieszki - od niedawna jest również autorką powieści dla dzieci. Wydane dotychczas dwa tytuły, spotkały się z niesamowicie dobrym przyjęciem czytelników. Prowadzi również audycję w jednej z największych stacji radiowych w Polsce.

Prywatnie ma trójkę dzieci: Ryszarda, Esterę i Krystynę.

