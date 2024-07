Maffashion spędzi Sylwestra z Czarkiem Jóźwikiem! Para wyjedzie razem do Zakopanego, gdzie spędzi kilka romantycznych chwil. To będzie wyjątkowy czas!

Jak Maffashion spędzi Sylwestra?

Blogerka dużo podróżuje i ma bardzo napięty grafik, dlatego wyjazd we dwoje do Zakopanego pozwoli jej i Czarkowi spędzić czas z dala od mediów i szalonych imprez. Maffashion przyznała, że po raz pierwszy w życiu zdecydowała się na taki wypad. Zazwyczaj w sylwestrową noc pojawiała się na kilku imprezach, aby spotkać się z jak największą liczbą znajomych. W tym roku postanowiła coś zmienić i jak sama przyznała -jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. My czekamy na pierwsze zdjęcia!

