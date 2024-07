Małgorzata Ohme i Jacek Borcuch są parą od kilku tygodni. Ale wszystkich ciekawi, jak pani psycholog poznała się z reżyserem? Jak napisało "Na żywo", wpadli na siebie na korytarzach telewizji.

Reklama

Wpadli na siebie na korytarzu stacji TVN i szybko znaleźli wspólny język. Ohme doradzała mu, jak budować relacje z dzieckiem po rozwodzie - mówi Na żywo informator.

Jacka na pewno dużo łączy z doświadczoną życiowo Małgosią, dlatego są dobraną parą. Ale nie jest prawdą, że to Małgosia rozbiła związek Jacka i Olgi Frycz, bo aktorka i reżyser rozstali się już ponad rok temu.

Ohme ma za sobą rozwód, ma dwójkę dzieci, a przy tym jest wulkanem energii. Ona, specjalistka od psychologii, stanowi wielkie wsparcie dla rozedrganego artysty - mówi źródło gazety.

Ohme i Borcuch to nie żaden romans, a wielka miłość - zgodnie przyznają znajomi. A według Was pasują do siebie?

Zobacz: Małgorzata Ohme żegna zmarłego ojca we wzruszającym felietonie: "Jeśli Twój tata żyje, zadzwoń do niego. Dziś"

Zobacz także

Małgorzata Ohme i Jacek Borcuch na spacerze:

Małgosia Ohme i Jacek Borcuch razem:

Małgosia Ohme i Jacek Borcuch pierwsze zdjęcia razem: