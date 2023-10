W niedzielny poranek Małgorzata Ohme wprawiła fanów w osłupienie swoim wyznaniem o tym, że ... bierze ślub! Jeszcze bardziej zaskakujący dla internautów był z pewnością kontekst tego wydarzenia, bo cała ceremonia miała się odbyć ... w wydaniu "Dzień Dobry TVN"! O co chodziło? Poznajcie szczegóły tego szczególnego wydarzenia.

Niedzielny poranek 21 maja dla telewidzów i fanów Małgorzaty Ohme mógł być nie lada niespodzianką. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" przed emisją porannego show umieściła na Facebooku zaskakujący wpis. Wyznała, że ... właśnie wychodzi za mąż i to na telewizyjnej antenie TVN. Dodatkowo opublikowała całą serię zdjęć, na których pozuje w eleganckiej, białej sukni ślubnej!

Takie rzeczy tylko w DDTVN. Bądźcie ze mną w tak ważnym dniu - zapowiedziała Małgorzata Ohme.

Fani natychmiast zasypali wpis Małgorzaty Ohme gratulacjami i życzeniami powodzenia na nowej drodze życia. Co prawda, prowadząca "Dzień Dobry TVN" nic nie wspominała w swoim wpisie na temat "wybranka", jednak to nie przeszkodziło internautom w składaniu życzeń!

Szczęścia i radości oraz spokoju i mnóstwa miłości dla Państwa

- Wielkie Gratulacje na nowej drodze życia!

- Życzę wspólnego życia tak pięknego jak dzisiejszy, słoneczny dzień.

- Jaka piękna Panna Młoda, duuuuużo szczęścia

Już kilka godzin później wszystko stało się jasne: na instagramowym profilu Małgorzaty Ohme pojawił się kolejny post, w którym prezenterka i psycholożka wyjaśniła, co stało za transmitowaną w telewizji ceremonią, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości dotyczące ślubu.

- Nie wyszłam za mąż i nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze to zrobię. Nie ma to dziś dla mnie znaczenia, choć uwielbiam śluby innych, ale ja wzięłam ślub ze sobą. Zachwyca mnie to zdjęcie. Moja wolność w nim i poczucie szczęścia, pastisz panny młodej, która już nie jest ani panną ani młoda. Ale w tym zdjęciu jest jakaś piękna energia, pytacie mnie ostatnio o to, skąd ona we mnie. Uwolniłam to co mnie hamowało, wykonałam prace, która wyczyściła przestrzeń wokół mnie, więc dziś wszystko zakwita, pnie się do góry, już nie wokół mnie, ale we mnie. Jest dobrze, naprawdę dobrze. Tulę Was i wypatruję na ścieżce… - wyjaśniła Małgorzata Ohme.