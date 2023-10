Tuż przed wakacjami producenci "Dzień Dobry TVN" ogłosili spore zmiany wśród prowadzących program - ze śniadaniowym show pożegnało się aż pięcioro prowadzących, a wśród nich znalazła się też Małgorzata Ohme. Choć gwiazda ma już nowe pomysły na realizację siebie, w najnowszym wywiadzie opowiedziała o krytyce, z jaką mierzyła się jako prowadząca program. Z ust fanów padło wiele gorzkich słów.

Niedawno stacja TVN ogłosiła, że rozstaje się z aż pięciorgiem prowadzących "Dzień Dobry TVN". Jak się okazało, widzowie w porannym programie nie zobaczą już Małgorzaty Rozenek, Agnieszki Woźniak-Starak, Małgorzaty Ohme, Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika. Tuż po przekazaniu tej informacji w sieci pojawiły się pierwsze reakcje gwiazd, a nawet wyszło na jaw, ile zarabiali prowadzący "Dzień Dobry TVN".

Choć Małgorzata Ohme wydawała się nie podchodzić do informacji o zwolnieniu nazbyt emocjonalnie, w rozmowie z "Plejadą" opowiedziała o tym, co bolało ją w ocenach widzów w czasie, gdy prowadziła "Dzień Dobry TVN".

- Kocham rzeczy, które są stare. Stare zegarki, starą biżuterię, rzeczy vintage. Przez długi czas w "Dzień dobry TVN" ciągle słyszałam: "wyglądasz strasznie", "nosisz jakieś kuloty". Nie wszystko co nosimy do życia, dobrze wygląda w telewizji. Trudno mi się było z tym pogodzić - wyznała Małgorzata Ohme.

Jak się okazuje, Małgorzata Ohme starała się ufać sobie w kontekście stylizacji, które wybierała w "Dzień Dobry TVN" i zależało jej na tym, by przemycić elementy swojego stylu także w programie.

- Jestem uparta, więc długo próbowałam przemycić aspekty swojego stylu. Długo szukałam swojego stylu, nie wiem, czy jeszcze go mam tak naprawdę. Zaczynam mieć coraz więcej szacunku do ludzi, którzy się tym zajmują, którzy wiedzą trochę więcej ode mnie, a jednocześnie mam trochę więcej intuicji w stosunku do samej siebie. Nie ulegam już temu, że ktoś mówi "zaufaj mi". Ufam przede wszystkim sobie, a dopiero potem innym - dodała Małgorzata Ohme.