Minęło już kilka tygodni od momentu, gdy media obiegła informacja, że z "Dzień Dobry TVN" znika szóstka prowadzących. Cały czas jednak do mediów przedostają się kolejne informacje. Teraz wywiadu udzieliła Małgorzata Ohme. Ujawniła, jak wyglądało zwolnienie i w jaki sposób zachowali się inni współpracownicy.

Po okresie wakacyjnym "Dzień Dobry TVN" ma podobno wrócić na antenę w całkiem nowej formuje. W show nie pojawi się Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Okazuje się, że ostatnia z nich zupełnie nie spodziewała się zwolnienia. Psycholog prowadziła śniadaniówkę 4 lata i - mimo problemów zdrowotnych Filipa Chajzera, z którym tworzyła telewizyjny duet - myślała, że nie pożegna się z programem. Ujawniła to w wywiadzie z dziennikarzem "WP", Filipem Borowiakiem.

- Jest mi smutno. (...) To jest praca, którą lubiłam i wierzyłam, że jestem w tym dobra, że robię to najlepiej, jak potrafię. W jakimś sensie czuję żal za tym, co utraciłam, na co nie miałam żadnego wpływu - wyznała Małgorzata Ohme.