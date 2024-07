Piotr Woźniak-Starak o swojej ukochanej Agnieszce Szulim mówi "Szlumcia". To, jak zwraca się do prezenterki, zdradził na Instagramie, zamieszczając jej zdjęcie ze wspólnego wyjazdu do Krakowa. Co tam robili? Patrząc na zdjęcia z Krakowa - na pewno miło spędzili czas. Pojechali przede wszystkim na walkę KSW, w której brał udział Mamed Khalidov. Agnieszka Szulim od dawna jest fanką sztuk walki. Poza tym prezenterka i Piotr Woźniak-Starak odwiedzili też krakowski jarmark świąteczny, a zdjęciami pochwalili się na portalu społecznościowym. Zobaczcie, jak bawili się "Szlumcia" i producent filmowy!

Piotr Woźniak-Starak zwraca się do Agnieszki Szulim "Szlumcia" :)

W weekend zakochani wybrali się do Krakowa na walkę KSW

Agnieszka Szulim pochwaliła się zdjęciem z Mamedem Khalidovem