Jakie Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak relacje z rodzicami i teściami? Okazuje się, że Piotr szybko podbił serca rodziców Agnieszki! Choć mama z początku nie była przekonana czy to nie playboy i przestrzegała córkę!

Moi rodzice są absolutnie zakochani w Piotrku. "Syneczek", "mamunia". Chociaż moja mama na początku powiedziała: "Dziecko, uważaj, to jest playboy, milioner, ugania się za celebrytkami". Jak go poznałam, to się po prostu zakochałam - powiedziała w "Pani" Agnieszka Woźniak-Starak.