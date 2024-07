Agnieszka Woźniak Starak po raz pierwszy opowiedziała o tym, jak wyglądały początki jej znajomości z Piotrem Woźniakiem Starakiem. Gwiazda TVN poznała producenta filmowego podczas imprezy w domu milionera. Nie miała jednak ochoty na nią jechać. Kiedy jednak poznała swojego przyszłego męża, od razu poczuła, że to wyjątkowo ciepły mężczyzna.

Zaczęło się niewinne - domówka w posiadłości Piotra Woźniaka Staraka (teraz właśnie tam mieszka młode małżeństwo). Znajomi musieli przekonywać Agnieszkę, żeby z nimi pojechała. Nie żałuje :)

Pamiętam, jak pierwszy raz go tutaj, w domu, zobaczyłam. Przyjechaliśmy do niego ze znajomymi, chociaż nie miałam na to ochoty. [...] Bo nie chciało mi się jechać. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Pamięta, jak wyglądał, ale przede wszystkim uderzyło mnie to, że spotkałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie. - mówi prezenterka.

Ale czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? Nie! Minęło sporo czasu, zanim Piotr i Agnieszka zaczęli się spotykać:

Nie, nie. Minął rok albo więcej od chwili, jak zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach, np. ósma rano, kolejka po wizę w ambasadzie amerykańskiej. Wpadaliśmy na siebie tak często, że jak podawałam nam na taśmę rzeczy do sprawdzenia, to on się odwrócił, popatrzył na mnie i powiedział: "Co ty za mną tak chodzisz?" (śmiech). A to był przypadek. W tej ambasadzie dużo czasu spędziliśmy. On ciągle mówił: "Czytaj znaki. To, że tak często się spotykamy, to jest znak". Ale potem musiało jeszcze minąć trochę czasu (śmiech).