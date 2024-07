Joanna Przetakiewicz to jedna z najbardziej znanych Polek w światowym show-biznesie. Jest piękną i utalentowaną kobietą. Jest też najlepszą ambasadorką własnej marki, La Mania. Teraz postanowiła zdradzić wszystkim kobietom, co zrobić, żeby dobrze wyglądać.

- Nigdy nie powinno nam przestać zależeć na własnym wyglądzie. Niezależnie od sytuacji materialnej musimy być zadbane, ubrane adekwatnie do okoliczności i w dobrym stylu. Mieć na sobie wypraną bluzkę i umyte włosy.

- Sięgając do szafy, bez względu na to, czy zakładamy rzeczy za 200 złotych, czy za parę tysięcy, kreujemy siebie. Kocham być ubrana w bardzo kobiecy sposób, prawie obowiązkowo w szpilki. Flanelowa koszula do teatru to dla mnie rzecz nieakceptowalna. Ktoś powie, że chce się czuć na luzie, ja bym się czuła tragicznie.