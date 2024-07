Wszyscy zastanawiają się, jak Jennifer Aniston zareagowała na wieści o rozwodzie Brada Pitta i Angeliny Jolie. Jak donosi "US Weekly" aktorka nie jest zaskoczona. Swoim znajomym miała powiedzieć: "I to jest właśnie karma".

Reklama

Jak Jennifer Aniston zareagowała na rozwód Angeliny i Brada?

Jennifer Aniston zaczęła spotykać się z Bradem Pittem w 1998 roku. W 2000 roku para pobrała się podczas prywatnej ceremonii w Malibu. Uchodzili za idealną parę. Ich rozstanie było prawdziwym szokiem w celebryckim świecie. W 2005 rou Aniston złożyła pozew rozwodowy. Jak wiadomo, to wtedy Brad Pitt porzucił aktorkę dla Angeliny Jolie. Zakochał się w niej na planie filmu "Pan i Pani Smith.”

Dziennikarze do tej pory jednak pytają Jennifer Aniston o rozstanie z Bradem. Gwiazda serialu "Przyjaciele" już dawno pogodziła się z tym, że Pitt zostawił ją dla Jolie. Jakiś czas temu przyznała, że mają poprawne relacje i że męczy ją ten temat:

Zobacz także

Nie rozmawiamy ze sobą regularnie, ale życzymy sobie nawzajem tylko dobrych rzeczy. Nikt nie zrobił nic złego, wiesz o co chodzi? To skończyło się tak po prostu, czasami takie rzeczy się zdarzają. Gdyby tylko świat mógł skończyć z tymi telenowelowymi głupotami. Tu nie ma żadnej historii. To już jest męczące, proszę, więcej wiary w człowieka - przekonywała.

Nie można się więc dziwić, że większość fanów aktorki uważa, że Aniston cieszy rozwód Brangeliny. W sieci pojawiło się mnóstwo gifów z uśmiechniętą twarzą Jennifer, która ma wyrażać swój triumf i zadowolenie. (spójrzcie na dzisiejszą okładkę New York Post). A jak jest naprawdę? Jennifer ponoć od zawsze miała poczucie, że ich związek musi się kiedyś zakończyć:

Zawsze przeczuwała, że w tym związku kiedyś wydarzy się coś złego. Miała poczucie, że Angelina nie jest tą kobietą, z którą Brad zostanie do końca. Ona ma zbyt złożony charakter. Brad to prosty chłopak - mówi znajomy Jennifer dla Us Weekly.

Zobacz także: Przełomowy moment: Jennier Aniston wychwaliła Angelinę Jolie! Rusin i Lis mogłyby się uczyć

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta

Nikt nie ma wątpliwości, że rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta to jedno z najgłośniejszych i najważniejszych wydarzeń w ostatnim czasie w show-biznesie. Para ma do podziału majątek wart ponad 400 milionów dolarów. Jednak najważniejsza kwestia to oczywiście dzieci. Angelina chce całkowitej opieki nad szóstką pociech. W pozwie zaznaczyła, że Brad będzie mógł jednak odwiedzać je. Pitt nie zamierza się poddawać! Co z tego wyniknie?

Zobacz: Angelina Jolie wynajęła detektywa, by przyłapał Brada Pitta na zdradzie?! Są nowe SZCZEGÓŁY ich rozwodu

Czy Jennifer Aniston cieszy się z rozwodu Brangeliny? Ta okładka nie zostawia wątpliwości...

East News

Reklama

Brad Pitt i Angelina Jolie rozwodzą się!