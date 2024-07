Choć jest zaręczona dopiero od dwóch miesięcy Lara Gessler już myśli o swoim ślubie. Jak będzie on wyglądał? Córka Magdy Gessler zdradza tylko nam!

Nie mamy na oku restauracji, w której chcielibyśmy zrobić wesele. Nie mamy i nie będziemy mieć, bo nie chcemy wesela w restauracji. A zwłaszcza w mojej! Chcę tego dnia być totalnie wyluzowana. Na pewno nie będzie też żadnych fajerwerków, a lista gości nie przekroczy stu osób. Pragniemy, aby to była kameralna uroczystość, pasująca do nas. A my nie lubimy błyszczeć. Dlatego nie zrobimy ślubu w ciepłych krajach, nie będę miała sukni za 60 tys. złotych. Nie będzie fotoreporterów ani celebrytów. Największą i jedyną gwiazdą będzie moja mama.- mówi Lara.

A czy poprosi o pomoc swoich rodziców?

Chciałabym, żeby tata upiekł dla mnie tort, ale nie wiem jeszcze, czy go o to poproszę. Nie chcę wywierać na nim presji, zwłaszcza że nie do końca lubi piec torty. Ale na pewno poproszę go, żeby zrobił dla nas lody. Jeżeli chodzi o moją mamę, to wiem, że jest ogromnie zajęta, i nie chcę jej dodawać pracy. Będę najszczęśliwsza, jeżeli rodzice na moim ślubie trochę sobie odpoczną.- zapewnia!