Termin ślubu Agnieszki Szulim z Piotrem Woźniakiem-Starakiem zbliża się wielkimi krokami! Dzięki fryzjerce dziennikarki wiemy już, że ceremonia odbędzie się w czerwcu. Mówi się jednak, że ta data mogła być podana celowo, aby zmylić media. Teraz sama Agnieszka zdradziła, jak będzie wyglądał jej ślub. Możecie być zaskoczeni...

Odkąd ta para po raz pierwszy pokazała się razem na balu stacji TVN, wszyscy o nich mówią! Piękna dziennikarka i milioner od początku przykuwają uwagę mediów. Atmosferę wokół nich podgrzała do czerwoności informacja o planowanym ślubie! Podobno para ma za sobą awanturę spowodowaną odmiennymi wizjami ślubu, lecz najwyraźniej narzeczeni doszli już do porozumienia w tej sprawie. Agnieszka Szulim uchyliła rąbka tajemnicy, zdradzając, jak ma wyglądać ten wyjątkowy dzień:

Szulim wyznała, że Piotr jest dla niej idealnym partnerem, a uczucie między nimi jest zupełnie wyjątkowe:

Piotrek ma to, co dziś mężczyźni mają rzadko: charyzmę. I to jest strasznie fajne. My się jakoś znaleźliśmy i mamy poczucie, że zrobilibyśmy straszną głupotę, gdybyśmy to zmarnowali. Więc bardzo dbamy o to, co jest między nam - zdradziła.