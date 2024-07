Patricia Kazadi była jednym z najjaśniejszych punktów ostatniej edycji X-Factor. Prowadząca show po raz kolejny dała się poznać jako energiczna, sympatyczna i przede wszystkim piękna kobieta. Szczególną uwagę przykuwały stylizacje Patricii, w których niejednokrotnie zachwycała urodą i figurą. Podczas wielkiego finału zaprezentowała aż dwie kreacje. Przypomnijmy: Patricia Kazadi przyćmiła finalistów X-Factor. Te suknie zaprojektowano tylko dla niej

Fani i internauci w większości rozpływali się nad wyglądem Kazadi, ale nie wszyscy ten zachwyt podzielali. W gronie krytyków znalazł się Tomasz Jacyków, który w ostrych słowach skomentował stylizacje gwiazdy z finału wokalnego show. W jednym z wywiadów użył kilku naprawdę mocnych epitetów.

To skandal. Piękna dziewczyna była w strasznych szmatach, które wyglądały tak tandetnie, jakby to było za dwa złote. To było okropne. Mogłaby wyglądać cudnie, z taką twarzą absolutnie mogłaby wyglądać totalnie hollywoodzko, a wyglądała jak Piździpała Dolna - emocjonował się w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl