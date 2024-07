Zwycięzca pierwszej polskiej edycji "Project Runway", Jakub "Jacob" Bartnik może mówić o prawdziwym sukcesie. Jego projekty doceniają największe polskie gwiazdy, m.in. Małgorzata Rozenek. Talent Jakuba dostrzegła również sama Conchita Wurst. Przypomnijmy: Zwycięzca Project Runway ubierał już Rozenek i Conchitę. Tak wygląda jego kolekcja dla znanej marki

Mimo wielu obowiązków zawodowych, projektant znajduje czas na życie prywatne. W rozmowie z tvn.pl Jacob przyznał, że jest w tej chwili zajęty. Nie chciał zdradzać jednak więcej szczegółów, jednak jak zapewnia, jego dziewczyna motywuje go do pracy i pilnuje, by miał też sporo czasu dla niej, co czasem stanowi dla Bartnika problem:

Ostatnio to życie prywatne wygląda całkiem fajnie. Znajduje balans miedzy pracą i życiem prywatnym, i ta osoba która jest obok mnie, też mnie motywuje, do tego żebym pracował i wygospodarował czas dla niej. Ja jestem zajęty i niezajęty, ale ostatnio jestem bardziej zajęty niż nie zajęty. - kokietuje Jakub

Kiedy pojawi się z partnerką na salonach?

