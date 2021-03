To dla niej Jacek Kurski wziął rozwód kościelny. Kim jest jego o 8 lat młodsza żona, Joanna Kurska? 

Joanna Kurska to wielka miłość Jacka Kurskiego. O parze zaczęło się robić głośno w 2016 roku. Joanna wówczas jeszcze Klimek, obejmowała funkcję dyrektor programowej Telewizji Polskiej. Była odpowiedzialna za jesienną ramówkę i strategię wizerunku TVP. W październiku tego samego roku zdecydowała się zrezygnować ze swojego stanowiska. Kilka dni temu wraz Joanna Kurska i Jacek Kurski doczekali się swojego pierwszego wspólnego dziecka. To córeczka, która otrzymała imiona Anna Klara Teodora.

Kim jest Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego, prezesa TVP?

Joanna Kurska ma 47 lat i od lat jest związana z mediami. Jej droga zawodowa zaczęła się w Gdańsku, gdzie na Uniwersytecie Gdańskim skończyła polonistykę. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, ale wkrótce zajęła się pracą w telewizji. Za Joanną Kurską stoi naprawdę imponująca droga zawodowa. Żona prezesa TVP pracowała w telewizji Polsat, gdzie wydawała programy o bardzo wysokiej oglądalności: "Gość wydarzeń", "Daję słowo", "Państwo to my". Joanna Kurska była także prowadzącą i wydawcą programu "Interwecja". W przeszłości współpracowała także z radiem Eska i Super FM.

Gdy w 2016 roku wyszło na jaw, że Joanna i Jacek Kurski się spotykają, para nie obawiała się już pokazywać. Wręcz przeciwnie, chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, a swój związek wkrótce przypieczętowali ślubem cywilnym w 2018 roku. Oboje byli rozwodnikami i w przeszłości brali już śluby kościelne. Postarali się jednak, by zostały one unieważnione. Joanna i Jacek są bardzo wierzący, więc bardzo zależało im na ślubie kościelnym.

Unieważnienie ślubu kościelnego jest jednak bardzo trudną do osiągnięcia formalnością. Gdy okazało się, że Jackowi i Joanne się to udało, spotkali się z niemałą krytyką i oskarżeniami o użycie koneksji. Ceremonia ostatecznie odbyła się 6 lipca w Łagiewnikach.

Ci, którzy nas krytykują, często żyją w konkubinatach i zdradzają swoich współmałżonków. [...] To ludzie nieszczęśliwi, którzy nie potrafią ułożyć sobie własnego życia. To ludzie nieszczęśliwi i samotni, którzy albo nie wierzą w miłość, albo nigdy jej nie spotkali. To jęk zawiści - komentował przykre komentarze dla magazynu "W sieci" Jacek Kurski.

Joanna Kurska poszła do ołtarza w prostej białej sukni. Niestety była kontuzjowana i na jej szyi znajdował się kołnierz ortopedyczny. Mimo tej przeciwności losu para wyglądała na bardzo szczęśliwą, a na uroczystości nie zabrakło największych osobistości Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec marca tego roku na świat przyszła córka pary Anna Klara Teodora. Szczęśliwy Jacek Kurski na swoim Twitterze napisał:

Anna Klara Teodora jest już z nami na świecie (53 cm, 3,58 kg, 10 pkt, CSK MSWiA - z serca dziękujemy lekarzom i personelowi). Dziękujemy Bogu. Jezusowi Miłosiernemu. Łagiewnikom. Nasza córka urodziła się w Święto Zwiastowania Pańskiego. W dzień świętości życia. Joanna i Jacek - ogłosił na Twitterze polityk.

Anna jest czwartym dzieckiem Jacka Kurskiego i drugim Joanny Kurskiej.

Jacek Kurski i Joanna Kurska mieli za sobą długie małżeństwa, Jacek zakończył swoje rozwodem po 24 latach w 2015 roku. Ich śluby kościelne udało się unieważnić.

Joanna od lat zajmowała się pracą w telewizji. Jednak od momentu gdy prezesem jest jej mąż, zdecydowała się zrezygnować z posady. Mimo tego towarzyszy mężowi podczas ważnych telewizyjnych wydarzeń.

Joanna Kurska i Jacek Kurski przywitali na świecie swoją pierwszą wspólną córkę. Anna Klara Teodora i jej mama są już w domu. Wczoraj ze szpitala odebrał je szczęśliwy Jacek Kurski.